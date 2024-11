Centrodestra, alle elezioni a Bolzano verso un percorso comune

"Cordiale ma anche propositivo, l'incontro di questa mattina ha visto riunite le anime del centrodestra bolzanino, unite dall'obiettivo di intraprendere un percorso comune per offrire al capoluogo altoatesino una guida politica di area". Così una nota firmata Marco Galateo, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Paolo Zenorini per la Lega, Matteo Gazzini in rappresentanza di Forza Italia, e Roberto Zanin della Lista Civica per Bolzano.

"Durante il summit - si legge -, i partecipanti hanno posto le basi per un dialogo costruttivo e continuativo, finalizzato a valutare la possibilità di una proposta politica compatta, in grado di affrontare le principali sfide della città. Al centro della discussione temi cruciali come la sicurezza, il contrasto al degrado urbano, la gestione della mobilità e del traffico, e la necessità di una visione strategica per risolvere problemi come il caro casa. Un percorso ambizioso, che mira a mettere al centro il benessere e le priorità quotidiane dei cittadini bolzanini".

"L'appuntamento di oggi è stato il primo passo di un percorso che ci auguriamo possa portare a una proposta condivisa per Bolzano - hanno dichiarato in una nota congiunta -. Non ci sono ancora accordi definitivi né è il momento di fare nomi, ma siamo tutti determinati a lavorare in questa direzione. Se i bolzanini lo vorranno, siamo pronti a sostenere un candidato sindaco comune e a lavorare per un futuro non di sinistra per questa città", prosegue la nota. "L'incontro odierno rappresenta solo l'inizio di un cammino che, attraverso il dialogo e la condivisione di intenti, mira a costruire un progetto politico ambizioso e concreto per una Bolzano più sicura, vivibile e prospera", concludono Galateo, Zenorini, Gazzini e Zanin.





