Kompatscher, variare il pedaggio dell'A22 secondo il traffico

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher propone per l'autostrada del Brennero un pedaggio che varia secondo il traffico. In questo modo - dice all'agenzia austriaca Apa - "il traffico si distribuirebbe meglio e l'impatto e il rumore calerebbero".

Secondo il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, che da tempo chiede un 'modello slot' per i tir, con passaggi in determinate finestre temporali da prenotare anticipatamente, "servono delle alternative" all'attuale situazione. L'A22 - prosegue - ha "troppo traffico e troppo poche corsie".

Kompatscher chiede anche una serie di misure antirumore. Infine, rivolge un appello a Vienna e Roma di cercare il dialogo e di abbondonare il muro contro muro. Secondo il governatore, la causa indetta dall'Italia a Bruxelles contro l'Austria potrebbe almeno in parte avere successo. La conseguenza - conclude - sarebbero posizioni ancora più rigide oppure "finalmente l'avvio di colloqui".

Nell'intervista all'Apa Kompatscher si dice, inoltre, fiducioso che il testo per la riforma dell'autonomia per il ripristino della competenze sarà pronto entro l'anno in corso.





