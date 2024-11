Violenza contro le donne, arriva la campagna

Per dare un volto e un'anima alla lotta contro la violenza di genere, la Provincia autonoma di Trento, insieme alle istituzioni partner, ha scelto un'immagine simbolica e potente per la nuova campagna di sensibilizzazione: il volto di una giovane donna che porta con sé i segni di un dolore sommesso, segnato da una lacrima ma con uno sguardo determinato. Nell'occhio in primo piano, l'iride riflette i colori giallo, verde e blu del logo istituzionale "Insieme contro la violenza sulle donne" che da quest'anno anno contraddistingue il materiale che punta alla sensibilizzazione in tema di violenza di genere. Il richiamo, del logo e dell'iride, è alle tre anime che insieme rappresentano la vera forza nel contrasto alla violenza: le istituzioni, i servizi antiviolenza e la comunità tutta.

"L'immagine - ha spiegato il presidente Maurizio Fugatti - vuole trasmettere la consapevolezza che la lotta alla violenza sulle donne è una battaglia silenziosa ma essenziale, che richiede impegno costante, azioni mirate e un sostegno senza esitazioni da parte di ogni componente della società. Con questa iniziativa, la Provincia e gli enti partner vogliono ribadire che, solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, i servizi e tutte le nostre comunità possiamo fare davvero la differenza".

La campagna prenderà il via il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'adozione da parte della Giunta provinciale testimonia l'impegno forte nella sensibilizzazione, nell'agire insieme per contrastare questo fenomeno a tutti i livelli.





