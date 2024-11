Trovato con 300 grammi di droga in casa, un arresto a Pergine

I carabinieri di Borgo Valsugana hanno arrestato di un uomo di Pergine Valsugana trovato in possesso di circa 300 grammi di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata.

I carabinieri nel corso di un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti per le strade dell'Alta Valsugana, dopo aver appreso che l'abitazione dell'uomo fosse divenuto un vero e proprio centro di spaccio, hanno deciso di effettuare una perquisizione. Le forze dell'ordine a casa dell'uomo hanno trovato alcuni panetti di hashish dal peso complessivo di trecento grammi, nonché numerosi involucri contenenti in totale mezzo chilo di cocaina. Inoltre, è stato trovato anche tutto l'occorrente per il taglio ed il confezionamento. L'uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ed è stato portato in carcere.





