Sci: slalom Gurgl con Shiffrin al comando, 10/a Della Mea

L'americana Mikaela Shiffrin in 51.08 e' al comando dopo la prima manche del slalom speciale di cdm di Gurgl, il secondo della stagione. Dietro di lei la svizzera Wendy Holdener in 51.21 e l'austriaca Katharina Liensberger in 51.60.

Per l'Italia- su una bella pista per la prima volta entrata nel circuito donne e con condizioni meteo e di neve perfette - dopo la prova delle prime migliori atlete al via, la trentina Martina Peterlini con il pettorale 20 ha realizzato al momento il 22/o tempo in 53.44. Bravissima Lara Della Mea che con il pettorale 40 fa il decimo tempo con un distacco di 1''38 dalla Shiffrin. La bresciana Marta Rossetti, pettorale 31, e' invece finita fuori dopo un errore durante una gara tutta all'attacco Lara Colturi - 18 anni, figlia dell'ex azzurra ed oro olimpico Daniela Ceccarelli ma che corre per l'Albania - ha realizzato invece il 4/o tempo in 51.69 con il pettorale 27. Seconda manche alle ore 13,30.



