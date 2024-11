Donne: inaugurata Una stanza tutta per sé, grazie a Soroptimist

È stata inaugurata questa mattina, presso la sede del comando provinciale dei carabinieri in via Barbacovi a Trento, "Una stanza tutta per sé". La stanza, destinata alle audizioni protette delle donne vittime di violenza e che quindi versano in una condizione di particolare vulnerabilità, nasce nell'ambito del progetto del Soroptimist International d'Italia che ha portato ad un formale accordo con il comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Si tratta di un ambiente confortevole, ben illuminato e con arredi studiati per renderlo accogliente a attrattivo anche per i minori, ben lungi dall'austerità e freddezza che spesso contraddistinguono gli uffici di polizia, con lo scopo di porre a proprio agio le vittime di quei crimini, come appunto quelli ascrivibili al cosiddetto "Codice Rosso".

La realizzazione di una stanza tutta per sé, resa possibile grazie al determinante contributo della sezione Soroptimist del Trentino che ha provveduto all'allestimento della stanza con arredi e suppellettili gentilmente offerti dal Gruppo Paterno, giunge all'esito di una complessa attività di riorganizzazione degli spazi all'interno della sede del comando provinciale.

È in progetto l'allestimento di analoghe stanze anche in alcune sedi delle Compagnie distaccate dipendenti dal Comando Provinciale di Trento.



