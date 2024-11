Per tre giorni, da oggi a domenica 24 novembre, Mezzolombardo ospiterà artisti da tutto il mondo grazie a Global Art Exhibition, progetto internazionale che promuove l'arte e la creatività a livello globale, con il patrocinio del Comune di Mezzolombardo e in collaborazione con il Castello della Torre di Mezzolombardo. L'inaugurazione della Mostra "I Legami Eterni al Confine tra Spazio e Tempo" presso le sale dello storico Castello della Torre di Mezzolombardo, avrà luogo oggi alle ore 18.

Questa esposizione vedrà la partecipazione di 22 artisti, sia digitali che fisici, provenienti da tutto il mondo. Gli artisti arriveranno da Hong Kong, Canada, Stati Uniti, Olanda, Germania, Italia e altri paesi. Presenti anche alcuni artisti locali come i bolzanini Silvia Grazioli, Andrea Pozza, Francesca Witzmann e Silvana Ippolito. Durante la mostra, gli artisti locali entreranno in dialogo con quelli provenienti da fuori, creando un connubio tra l'arte fisica, quale pittura, scultura e fotografia, e l'arte digitale, che rappresenta la nuova frontiera dell'arte. Ognuno ha interpretato il tema della mostra "I Legami Eterni al Confine tra Spazio e Tempo", dove il legame eterno può essere con la propria terra, con una persona o semplicemente con un mondo fatto di energie dove tutti siamo connessi in un unico legame eterno.

L'esposizione offre una visione di come l'arte possa fungere da ponte tra tradizione e innovazione, collegando il passato con il presente attraverso mezzi espressivi diversi. I visitatori avranno l'opportunità di scoprire come ogni artista ha tradotto il concetto di legame eterno nelle proprie opere, creando narrazioni che vanno dalla nostalgia dei ricordi d'infanzia ai legami affettivi indissolubili. Questo dialogo tra artisti di diverse culture e formazione consentirà un arricchimento reciproco, offrendo al pubblico uno spettacolo di grande impatto emotivo e intellettuale. Attraverso le installazioni, si potrà percepire l'evoluzione dell'arte e il suo potere di creare connessioni durature. Gli artisti presenti fisicamente a Mezzolombardo, creeranno un collegamento inedito con il castello, che dal Medioevo al 1900 è appartenuto prima alla famiglia Spaur, nota per aver creato legami duraturi con il territorio e dal 1940, alla famiglia Tamanini.

Il programma della tre giorni prevede per oggi, venerdì, alle ore 18 il vernissage. Sabato 23 novembre dalle 10 alle 19 e domenica 24 novembre 2024 dalle 9.30 alle 13 l'apertura per il pubblico. Domani, sabato, alle ore 15 è previsto inoltre un workshop dal titolo: Legami Eterni tra Arte Fisica e Digitale, mentre domenica mattina alle ore 10 è in programma un Concerto dell'Orchestra d'Archi di Mezzolombardo. L'ingresso alla mostra nei tre giorni è gratuito per tutti.



