Moser, 'black friday una medaglia a due facce'

Come ogni anno, soprattutto il commercio online internazionale sfrutta l'avvio dell'Avvento per approfittare anzitempo dell'aumentata predisposizione alla spesa legata all'acquisto dei regali. "Il Black Friday e le altre giornate di offerte prenatalizie globali attirano l'attenzione.

Il commercio al dettaglio locale, invece, ne approfitta solo in piccola parte", afferma il presidente dell'Unione commercio turismo servizi Alto Adige Philipp Moser.

"Da un lato, la gran parte delle spese va verso le piattaforme online internazionali - primo tra tutti Amazon - e, dall'altro lato, la campagna di sconti mette ulteriormente sotto pressione i margini del commercio al dettaglio - senza dimenticare il permanere di costi sempre elevati", spiega Moser.

Per il commercio al dettaglio locale, la guerra di sconti nel periodo di vendite prenatalizie è un'arma a doppio taglio. "Da un lato, a causa della grande notorietà delle giornate di offerte e della grande pressione pubblicitaria nei giorni precedenti l'iniziativa, il commercio fatica a ignorare completamente il Black Friday. D'altro canto, sempre più consumatori anticipano gli acquisti natalizi e acquistano regali a prezzi scontati. La battaglia degli sconti toglie quindi moltissimo alle vendite natalizio in senso stretto", sottolinea il presidente dell'Unione.

"È vero che queste giornate di offerte generano fatturato a breve termine nel corso di settimane normalmente tranquille nel mese di novembre; è però altrettanto vero che danneggiano la creazione di valore complessiva, perché le vendite natalizie sono costrette a cominciare con prezzi scontati in parte anche in modo molto significativo. Una medaglia con due facce", conclude Moser.



