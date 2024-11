Mercatino di Natale di Bolzano con nuove location e tazzina

Il Mercatino di Natale di Bolzano, giovedì prossimo, apre per la trentatreesima volta e lo fa con una serie di novità. Il cuore del famoso 'Christkindlmarkt' resta piazza Walther, ma a causa di lavori in parco Berloffa una parte delle casette si sposta verso via Isarco e parco dei Cappuccini. Come è stato spiegato in una conferenza questa scelta, che potrebbe confermata anche in futuro, non ha convinto tutti gli espositori, ma le domande sono state comunque molto elevate e con oltre cento bancarelle Bolzano si conferma il mercatino più grande dell'Alto Adige.

Il Comune di Bolzano, ha spiegato l'assessora Johanna Ramoser, ha confermato il suo impegno "per l'evento più importante dell'anno". Prosegue infatti la graduale sostituzione delle casette, alcune delle quali hanno ormai 33 anni.

Nell'insegna della sostenibilità ci saranno, in collaborazione con gli altri mercatini dell'Alto Adige, quattro treni speciali per ridurre l'arrivo di macchine.

Prosegue anche la collaborazione con la Fondazione Lene Thun a favore della lotta contro i tumori pediatrici, allestendo con le loro ceramiche il grande albero di Natale. Per la prima volta è firmata Thun anche la tazzina per il vin brulè, che cambia ogni anno ed è molto ambita tra i collezionisti.

Tornano anche i concerti in centro storico e il Natale di libri con numerosi scrittori di fama nazionale e internazionale.

Un impegno importante ci sarà anche per garantire la sicurezza sia sulle strade che, in contrasto contro la microcriminalità, tra le bancarelle. La Commissione turismo della Diocesi di Bolzano e Bressanone, inviterà invece i visitatori di addobbare gli alberi nel Duomo con cartoncini con i loro pensieri di speranza.



