Traffico di droga, arrestato un giovane a Pergine Valsugana

Un giovane italiano è stato arrestato nelle scorse ore a Pergine Valsugana per traffico di stupefacenti. Il ragazzo - a quanto apprende l'ANSA - è stato trovato in possesso di circa mezzo chilogrammo di cocaina, assieme a quantità inferiori di altre sostanze stupefacenti.

Il giovane, trasferito in carcere a Trento, è stato individuato nel corso delle indagini svolte dai carabinieri di Borgo Valsugana. Considerato il quantitativo di droga trovata in suo possesso, gli inquirenti ritengono che il giovane facesse parte di una rete attiva nello spaccio di stupefacenti.

È attesa nelle prossime ore l'udienza di convalida dell'arresto davanti al Gip di Trento.



