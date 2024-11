Notte fredda anticipa la neve in Alto Adige, -12 a Pennes

Una notte stellata, senza nuvole, ha fatto scendere le temperature in Alto Adige. Pennes e Monguelfo si sono svegliate questa mattina con -12 gradi, Sesto Pusteria con -11. La minima a Bolzano era di -4 e a Merano di -3 gradi. In Le nuvole mattinata è atteso l'arrivo di una perturbazione, nel pomeriggio inizierà a nevicare debolmente in val Venosta e in serata la neve scenderà in molte zone dell'Alto Adige. Singoli fiocchi potrebbero scendere anche nella valle dell'Adige e in Bassa Atesina.



