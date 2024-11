In arrivo la neve in Trentino, in serata anche nel fondovalle

A partire dalla sera di oggi, 21 novembre, deboli nevicate interesseranno gran parte del territorio della provincia di Trento, con fenomeni che si estenderanno anche nelle valli più basse, dove potrebbero accumularsi alcuni centimetri di neve. Lo riportano le previsioni di Meteotrentino.

Le neve ha già iniziato a cadere in montagna, mentre si sta progressivamente abbassando la quota della nevicata verso i fondovalle. Nelle ore serali e notturne (dalle 20 alle 24 circa) potrebbe interessare anche la città di Trento. Entro le prime ore di domani, sono attesi 5-10 centimetri di neve in montagna, mentre nelle valli gli accumuli saranno minimi, limitandosi principalmente alla vegetazione e ai tetti, con eventuali accumuli al suolo più probabili nelle zone più fredde e sui ponti.

Le nevicate a novembre sono un fenomeno relativamente raro, che avviene in media un anno su cinque e solo nel 4% dei casi le precipitazioni superano i 10 centimetri.

In risposta all'arrivo di condizioni meteo avverse, il Dipartimento infrastrutture e trasporti della Provincia, in collaborazione con il Servizio gestione strade, ha attivato un piano di coordinamento per la gestione della viabilità.



