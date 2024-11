Successo per 'Santa Giovanna dei macelli' al Comunale di Bolzano

Un pubblico attento e interessato ha seguito ieri sera al teatro comunale a Bolzano la rilettura di un classico del Novecento, Santa Giovanna dei macelli (Die Heilige Johanna der Schlachthöfe) di Bertolt Brecht, sapientemente messo in scena dalla compagnia ErosAntEros, insieme al collettivo musicale sloveno Laibach e con un cast internazionale che si è espresso in quattro lingue: italiano, sloveno, inglese e tedesco, con sottotitoli.

Il dramma di Brecht scritto in seguito al grande crollo della borsa di New York del 1929, che condusse gli Stati Uniti e l'Europa a dieci anni di crisi economica, fallimenti di industrie, abbandono delle terre, disoccupazione, miseria, fino alla Seconda Guerra Mondiale, è incentrato sull'economia, sulla speculazione di alcuni a danno dei lavoratori. Utilizzando immagini e video di fatti effettivamente accaduti, proiettati sul palcoscenico, la compagnia crea un parallelismo con il capitalismo contemporaneo globalizzato, sottolineato anche dalla scelta di suddividere drammaturgicamente l'utilizzo delle quattro lingue tra i diversi personaggi: i lavoratori parlano in sloveno, i proprietari parlano in tedesco, i "Black Hats", ovvero i Cappelli Neri dell'Esercito della Salvezza, cantano in inglese, mentre Mauler, uno spregiudicato speculatore, parla in italiano. Giovanna Dark, sottotenente dei Black Hats, impegnata a distribuire ai proletari affamati minestre calde pagate dai padroni - una Giovanna D'Arco trapiantata ai tempi della grande crisi americana - parla in italiano, ma si rivolge ai lavoratori in sloveno. Infine, il giornalista utilizza la lingua della comunicazione, l'inglese.

Nella sua rilettura dell'opera di Brecht la compagnia ravennate ErosAntEros, fondata da Agata Tomšic insieme a Davide Sacco, fedele alla ricerca di un teatro impegnato che non rinunci al valore estetico della forma, ha portato in scena - accanto allo storico gruppo rock sloveno Laibach - un cast internazionale, composto dagli attori sloveni del Mladinsko gledališce, da attori del Théâtre National du Luxembourg, tra cui Marco Lorenzini, e dagli interpreti italiani Danilo Nigrelli e la stessa Agata Tomšic. La rilettura di Santa Giovanna dei macelli, rappresentata nell'ambito della Stagione Regionale Contemporanea, è stata realizzata in collaborazione con il Centro Santa Chiara di Trento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA