Aci, con EcoDolomitesGT2024 auto elettriche in alta quota

Si è concluso domenica 17 novembre a Fiera di Primiero (TN) l'ECOdolomitesGT 2024, rally di regolarità e consumo riservato alle vetture elettriche, organizzato (quest'anno per la prima volta) dall'Automobile Club Trento con RaceBioConcept - BioDrive Academy e il supporto di ECOmove e valevole sia per l'International Bridgestone FIA Eco Rally Cup 2024 che per il Campionato italiano energie alternative - Trofeo ACI Sport eRally.

L'EcoDolomitesGT 2024 è stata l'ultima tappa dell'International Bridgestone FIA Eco Rally Cup 2024, che dopo aver toccato Stati come Svezia, Spagna, Slovenia, Repubblica Ceca, Portogallo, Belgio, Islanda, Svizzera e Principato di Monaco, è arrivato in Italia.

Il percorso - 465 km in totale, organizzati in quattro settori - ha previsto circa 230 km tra una ricarica e l'altra e in tutto 19 prove speciali, della lunghezza complessiva di circa 250 km, durante le quali gli equipaggi hanno dovuto cimentarsi per mantenere le medie imposte dai regolamenti, rilevate al decimo di secondo, consumando il meno possibile.

L'itinerario, con partenza e arrivo in Primiero, con le Pale di San Martino a dominare lo scenario, ha toccato vari angoli delle Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto Adige, valicando passi e attraversando alcune delle località più belle del territorio.

La gara ha visto equipaggi provenienti da Italia, Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria, Slovenia, Svizzera, Grecia e Spagna.

Sul gradino più alto del podio dell'ECOdolomitesGT 2024 l'italiano Guido Guerrini e il polacco Artur Prusak (Autotest Motorsport - Gass Racing) su Kia e-Niro, che si sono classificati primi nella classifica combinata di regolarità e consumo valida per il Campionato internazionale. Secondi classificati Franko Špacapan e Sebastjan Kobal (MAHLE Racing Team Slovenia) su Hyundai Kona. Il terzo posto è andato ai cechi Michal Zdarsky e Jakub Nábělek (ACCR Czech Hyundai Team), anche loro su Hyundai Kona. La classifica specifica di consumo secondo l'energy performance index della FIA si è conclusa con una vittoria dell'equipaggio italo-polacco Guerrini-Prusak, seguiti dai cechi Zdarsky-Nabelek e dagli sloveni Špacapan-Kobal. Quanto alla classifica specifica di regolarità, anche qui primo l'equipaggio Guerrini-Prusak.



