Viola divieto di avvicinamento alla madre, 19enne arrestata

I carabinieri di Trento hanno arrestato una ragazza di 19 anni per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre. La giovane - informa l'Arma - avrebbe in più occasioni contattato la madre per telefono, minacciandola di crearle dei problemi e presentandosi sotto casa nonostante il divieto di avvicinamento per atti persecutori.

La segnalazione è arrivata al Numero unico di emergenza dalla stessa madre della ragazza, quando ha visto la giovane sotto casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione radiomobile, che hanno fermato la ragazza dopo un breve tentativo di fuga. La giovane è stata trasferita in carcere a Trento.



