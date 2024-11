Svp con due punte, 'Konder candidato sindaco, Ramoser capolista'

La Svp trova la quadra in vista delle elezioni comunali della prossima primavera a Bolzano.

Schierando due punte evita ulteriori tensioni interne. Il vicesindaco uscente Stephan Konder sarà candidato sindaco, mentre l'assessora Johanna Ramoser capolista. E' il compromesso votato ieri sera all'unanimità dal partito cittadino.

La scorsa settimana Konder aveva ritirato la sua candidatura, lamentando "l'appoggio non compatto" del partito. Il vicesindaco da tempo aveva infatti dato la sua disponibilità di guidare il partito nella prossima campagna elettorale, poi si erano però aggiunte un po' a sorpresa le candidature dell'assessora Johanna Ramoser, come anche del vicepresidente degli artigiani Hannes Mussak, di Evi Seebacher, che arriva dal mondo delle associazioni, e del commerciante Christoph Buratti. Soprattutto Ramoser poteva contare su un certo sostegno nel partito. E' stata poi l'ala economica ad insistere su un ritorno in prima fila di Konder che ora è avvenuto con lo schieramento di due punte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA