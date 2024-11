Ragazze di montagna, anteprima del documentario Rai

Mercoledì 20 novembre 2024, presso la sala Capitol 2 del Film Club di Bolzano, si terrà la presentazione in anteprima del documentario "Ragazze di Montagna: Storie di vita e di sport", una produzione di Rai Documentari in collaborazione con Rai Sede di Bolzano e Formasette, per la regia di Michele Melani. L'evento inizierà alle ore 18:00 e vedrà la partecipazione delle protagoniste Dorothea Wierer, Maria Canins e Monika Niederstätter, che saranno presenti di persona per incontrare il pubblico.

L'incontro offrirà l'opportunità di un dibattito aperto, durante il quale il pubblico potrà interagire direttamente con le atlete, facendo domande e ascoltando le loro esperienze personali e professionali. Un'opportunità unica per conoscere più da vicino le storie di queste campionesse e scoprire aspetti inediti della loro vita, non solo sportiva, ma anche familiare.

Il documentario racconta le straordinarie storie di queste tre atlete altoatesine che hanno raggiunto il successo nel mondo dello sport. Attraverso interviste esclusive, si sveleranno aspetti profondi e personali delle loro vite, e verranno mostrate impressionanti immagini di repertorio delle loro grandi vittorie. Il documentario non si limita a narrare la loro carriera agonistica, ma esplora anche le sfide quotidiane, le difficoltà e i trionfi che le protagoniste hanno vissuto fuori dal palcoscenico sportivo.

Il documentario andrà poi in onda in televisione su Rai 3 venerdì 29 novembre 2024, alle ore 16:00, per celebrare queste incredibili atlete e la loro connessione con la montagna e la terra che le ha viste crescere.



