Kompatscher, 'serve riforma in tempi stretti ma di qualità'

"Serve una riforma in tempi stretti, ma che sia anche di qualità". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, commentando l'andamento della trattativa col governo sul ripristino delle competenze autonomitiche.

Siamo nel pieno del confronto - ha riferito ancora il presidente altoatesino, rifiutando di entrare nel merito dei temi controversi - Posso dire, però, come ho fatto a Roma - ha aggiunto - che su determinati punti non sono ancora arrivati i promessi pareri dei ministeri e questo ci frena. Ho ricordato l'indicazione chiara della presidente del consiglio e l'impegno a chiudere entro novembre, ma ho fatto notare che questo non dipende da noi".

"Bisogna, però, dire che si lavora: ci sono punti che abbiamo portato avanti, mentre su altri è mancato il riscontro", ha concluso Kompatscher.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA