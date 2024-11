Si chiude il percorso di Trento capitale Eu del volontariato 2024

Il Teatro Sociale ospiterà il prossimo 29 novembre la cerimonia di chiusura di Trento capitale europea e italiana del volontariato 2024, con il passaggio di consegne alla città che manterrà il titolo il prossimo anno e la proclamazione della vincitrice per l'anno 2026. L'evento conclusivo, presentato in conferenza stampa, si completerà con una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza del capoluogo e di tutta la provincia per far conoscere l'attività svolta nel corso dell'anno e per valorizzare le realtà di volontariato locali.

"Il 29 novembre diremo quanto abbiamo fatto e cosa questo 2024 ha portato in termini di arricchimento per la città e per tutto il Trentino. Ci sarà poi il passaggio di testimone a Mechelen, cittadina belga delle Fiandre, e la proclamazione della città capitale per il 2026, tra le tre candidate: Ballina (Irlanda), Maia (Portogallo) e Rzeszow (Polonia). Per noi non si tratterà di un addio, dato che molte delle iniziative avviate quest'anno continueranno anche in futuro", ha detto il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

Dopo la cerimonia conclusiva, domenica 1 dicembre la Federazione dei cori del Trentino organizzerà l'evento musicale "Mille voci per i volontari", dedicato agli operatori della Protezione civile, scelti come esempio di altruismo.

Parteciperanno 36 cori di tutto il Trentino, in una data scelta perché richiama il numero unico per emergenze (112). I concetti si terranno contemporaneamente a Trento, Baslega di Pinè, Folgaria, Mezzocorona, Pellizzano, Riva del Garda, Rovereto e Sarnonico, mentre la chiusura avrà luogo a Pinzolo.

Il 5 dicembre, invece, a Palazzo Geremia (Trento) si parlerà dell'eredità della manifestazione, con un momento di restituzione alla cittadinanza e di confronto sui progetti avviati. Infine, il Comune organizza con Apt quattro appuntamenti culturali con uno spettacolo sul volontariato, intitolato "Ti sento", curato dal collettivo artistico Miscele d'aria.



