Salewa, dieci palestre di roccia nei prossimi cinque anni

Oberalp Group, leader nell'abbigliamento e nei prodotti per la montagna, annuncia un piano di espansione nel mondo delle palestre di arrampicata indoor in Italia. Con l'obiettivo di avvicinare sempre più persone al mondo della montagna e di consolidare la propria posizione nel mercato, il Gruppo altoatesino punta a trasformare le palestre di arrampicata in "veri e propri centri di aggregazione e ispirazione per gli appassionati di outdoor".

Partendo dal successo del Salewa Cube di Bolzano, Oberalp Group ha siglato una partnership strategica con i migliori operatori italiani del settore, dando vita a un network di palestre di arrampicata indoor all'avanguardia. Il primo centro, in collaborazione con Varese Climbing, aprirà le porte a Varese nel 2025, seguito da altre aperture nell'area di Milano e in altre città della penisola. L'obiettivo è quello di raggiungere le dice palestre nei prossimi cinque anni, creando una rete capillare sul territorio nazionale.

"Crediamo fermamente che le palestre di arrampicata indoor rappresentino una nuova frontiera per gli sport outdoor, capace di attrarre sia gli appassionati più esperti che un pubblico sempre più vasto alla ricerca di nuove esperienze," afferma Stefan Zublasing, Project Leader Franchise Concept Salewa Cube.

"Con il nostro progetto, vogliamo offrire a tutti l'opportunità di avvicinarsi all'arrampicata in modo divertente e sicuro, anche a chi non ha mai messo piede in montagna." Mentre nella maggior parte dei paesi europei le nuove palestre di arrampicata sono già diventate la nuova realtà di mercato, in Italia questo modello deve ancora confermarsi, nonostante l'arrampicata stia vivendo recentemente un'importante crescita: nel 2023 sono oltre 80 mila gli arrampicatori tesserati con la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), con un incremento di oltre il 35% rispetto al 2022.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA