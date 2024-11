Intervento notturno per un escursionista incapace di proseguire

Un escursionista trentino, classe 1967 e residente a Rovereto, è stato soccorso durante la notte dopo aver perso l'orientamento lungo il sentiero 349 che da Passo Colbricon porta a Forcella di Ceremana, passando sotto il Colbricon Piccolo. L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato dall'uomo stesso intorno alle 18.30.

La Centrale Unica di Emergenza ha dunque allertato la Stazione di competenza Primiero San Martino di Castrozza e in un primo momento all'escursionista sono state date indicazioni telefoniche per riuscire a tornare sul sentiero. Dopo aver confermato la propria capacità di rientrare autonomamente, l'uomo ha tuttavia richiamato chiedendo supporto, per via del buio e della batteria del telefono semi scarica.

Una squadra composta da tre operatori della Stazione Primiero San Martino di Castrozza è dunque partita via terra alle ore 20, arrivando sul target verso le 21.30 ed iniziando insieme a lui la discesa. L'intervento si è dunque concluso a mezzanotte, quando gli operatori, con i mezzi di soccorso, hanno riaccompagnato l'uomo a passo Rolle, dove aveva posteggiato l'auto prima di intraprendere l'escursione.



