Giardini di Trauttmansdorff chiudono con 400.000 visitatori

Dopo un'eccellente stagione, si chiudono i battenti dei Giardini di Castel Trauttmansdorff e del Touriseum che, quest'anno hanno accolto 399.680 ospiti da 60 Paesi, con una media giornaliera di 1.715 visitatori. Il mese che ne ha registrato il numero maggiore è stato maggio (65.715), seguito da agosto con 59.855. Si conferma anche l'aumento delle visite da parte delle famiglie: Trauttmansdorff viene percepito sempre di più come una destinazione escursionistica per grandi e piccini. Nel 2024, i Giardini si sono concentrati interamente sulle succulente, cui hanno dedicato l'esposizione temporanea "Succu...cosa?", che ha riscosso un grande successo. Lo stesso vale per altri eventi, tra cui le "Serate ai Giardini" presso il Laghetto delle Ninfee, che hanno entusiasmato oltre 8.300 appassionati di musica. La stagione si è conclusa lo scorso fine settimana con il 6° Vintage Market del Touriseum, che ha attirato 2.723 visitatori.

Il Touriseum si prende ora una pausa invernale, ma riaprirà insieme ai Giardini il 1° aprile 2025, sebbene questi ultimi rimarranno attivi anche in inverno: per la prima volta, il parco luminoso Lumagica ammalierà l'Italia e l'Alto Adige. "La stagione 2024 ha dimostrato in modo straordinario che i Giardini di Castel Trauttmansdorff e il Touriseum continuano a essere una meta ispiratrice per visitatori e visitatrici di tutto il mondo," afferma l'assessore provinciale Luis Walcher. "Sono particolarmente lieto, che grazie al progetto Lumagica, possiamo offrire per la prima volta l'opportunità di vivere i Giardini di Castel Trauttmansdorff anche durante l'inverno. Con questo nuovo capitolo, apriamo una parte dei Giardini in una stagione tranquilla - avvolta da luci e da un'atmosfera magica. Questo dimostra quanto il team in loco sia innovativo e dedicato. Siamo curiosi di vedere cosa ci riserveranno i prossimi mesi e guardiamo con entusiasmo alla stagione 2025."



