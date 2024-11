Quattordicenne precipita per 200 metri, è grave in ospedale

Un ragazzo trentino di 14 anni residente a Cimone è stato soccorso nella mattinata di oggi in seguito ad una caduta di circa 200 metri lungo il pendio che dal Bivacco Primo Larentis scende verso Val de la Lengua, alle pendici di Cima Verde, sul Monte Bondone. L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato intorno alle 9.20 dal padre del giovane, che lo accompagnava.

La Centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre cinque operatori della Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso alpino e speleologico Trentino si sono messi a disposizione in piazzola: due di loro sono stati successivamente imbarcati a bordo del velivolo per dare supporto nelle operazioni. Raggiunto il 14enne, il tecnico di elisoccorso, l'equipe sanitaria e i due soccorritori sono stati calati con il verricello sul posto in due rotazioni. Il ragazzo, semicosciente, è stato intubato e trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento.



