Atp Finals: Sinner 'molto molto felice per torneo e anno'

"Sono molto molto felice, per quello che ho espresso questa settimana e in tutto l'anno e sono molto felice di finire qua la stagione in questa maniera, giocando veramente un buon tennis. Sono riuscito a partire molto bene in questa competizione e ho chiuso ancora meglio di come ho iniziato". A dirlo, nella conferenza stampa dopo la finale vincente contro Taylor Fritz alle Atp Finals, è stato il campione azzurro Jannik Sinner. "Io sono uno che lavora tanto, cerco di capire cosa sbaglio poi ci lavoro sopra", risponde a chi gli chiede quanto, in lui, ci sia di talento e lavoro.

"Quando combini talento e lavoro diventi un bravo giocatore - osserva - ma un giocatore che è solo talento senza lavoro probabilmente perde contro uno che ha entrambe le cose".



