Sondaggio L'Adige, 2 su 3 dicono sì alla funivia sul Bondone

Due trentini su tre sono favorevoli alla realizzazione di una funivia che e porti direttamente da Trento al Monte Bondone. È un giudizio quello che emerge dal sondaggio su un campione di quasi 500 cittadini effettuato per L'Adige da XYZ Field, società specializzata in ricerche di mercato. II 67,2% degli intervistati vuole l' impianto. Lo vede come un'opportunità di crescita per la montagna e per la città, in grado di rafforzare l'immagine turistica e di migliorarne la vivibilità. La funivia piace soprattutto a donne e giovani mentre l'unica categoria contraria è quella dei senior, gli over 65.

Dalle risposte sui motivi per i quali i trentini si dicono favorevoli, scrive il giornale, "emerge con chiarezza che la ragione del sostegno all'industria dello sci, che un impianto del genere evidentemente favorirebbe, appaiono secondarie, citate solo dall'11,7& degli intervistati; le motivazioni vere sembrano quelle del contatto con la natura, di limitare l'inquinamento, anche di sviluppare economicamente la montagna ma in maniera 'sostenibile'".

Il sondaggio quantitativo ha raccolto durante il mese di ottobre 2024 492 interviste sul campo, somministrando un questionario sull'argomento e utilizzando diverse tecniche di raccolta del dato (tramite intervistatori e con questionario online auto-compilato).



