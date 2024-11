Minorenne con motorino rubato aggredisce i carabinieri

A Laives, intorno alle ore 23:50, i carabinieri hanno tratto in arresto un minore, resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il giovane, fermato mentre si trovava a bordo di un ciclomotore successivamente risultato rubato, ha manifestato un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti dei militari impegnati nell'operazione di identificazione.

Durante il controllo, il minore ha reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi all'intervento delle forze dell'ordine, aggredendo i Carabinieri con spintoni. Il giovane, nonostante continuasse a rivolgere insulti alle forze dell'ordine, è stato immobilizzato e successivamente condotto presso la propria abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari e, successivamente, sarà collocato in idonea comunità, come disposto dall'autorità giudiziaria, informata dai militari intervenuti.



