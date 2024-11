Inaugurata la circonvallazione di Varna

I lavori di costruzione della circonvallazione di Varna, lunga 1,5 chilometri, sono durati quasi tre anni. In precedenza, erano passati quasi 30 anni dall'idea alla realizzazione: ora la circonvallazione è stata completata. L'infrastruttura è stata inaugurata ufficialmente con una simbolica cerimonia di taglio del nastro. Prima, padre Giampietro Pellegrini ha benedetto la via di comunicazione.

"Grazie alla nuova infrastruttura, possiamo migliorare la rete di trasporto dell'intera conca di Bressanone e migliorare la qualità della vita degli abitanti del centro del paese", ha dichiarato soddisfatto Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità. Allo stesso tempo, la Provincia sta costruendo altre cinque circonvallazioni per alleggerire i centri afflitti dal traffico. Anche la mobilità ciclistica e pedonale è stata integrata, ha dichiarato Alfreider, riferendosi alla nuova pista ciclabile e pedonale, realizzata nell'ambito dei lavori.

"Circa 15.000 autovetture percorrevano ogni giorno la statale del Brennero a Varna, a volte passando direttamente davanti alle zone residenziali. Ora i residenti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo dal traffico ", ha dichiarato il sindaco di Varna, Andreas Schatzer.

"La circonvallazione è importante per la mobilità sostenibile e ha anche un effetto positivo sul flusso del traffico nell'area di Bressanone e nella Valle Isarco", ha dichiarato il vicesindaco del Comune di Bressanone, Ferdinando Stablum.

La circonvallazione di Varna inizia allo svincolo di Bressanone Nord presso la centrale di teleriscaldamento di Varna, si snoda nella galleria "Raststation", lunga 255 metri, e nella galleria "Vahrn", lunga 590 metri, nonché su tratti intermedi aperti, per ricollegarsi alla strada statale del Brennero esistente a nord di Varna attraverso una rotatoria. Le pareti di contenimento e le aree dei portali delle gallerie sono rivestite con elementi fonoassorbenti in calcestruzzo cellulare.





