In arrivo la corsia preferenziale sulla funivia di Soprabolzano

Sono in corso i lavori per la realizzazione di una corsia preferenziale per pendolari e residenti alla funivia che collega Bolzano con Soprabolzano. Da tempo si lamentavano lunghe attese per chi si deve spostare per motivi di lavoro per colpa del fortissimo afflusso di turisti.

Lo scorso Ferragosto di notte ignoti avevano verniciato sull'asfalto, proprio all'ingresso della cabinovia, una corsia preferenziale con la scritta "priority". A settembre l'assessore competente Daniel Alfreider aveva annunciato la realizzazione della corsia preferenziale per i possessori dell'abbonamento per il trasporto pubblico locale Alto Adige Pass. Come annuncia l'assessore comunale di Renon Kurt Prast su Facebook, l'entrata in funzione è prevista per fine mese, in tempo per il mercatino di Natale nei pressi della stazione a monte che ogni anno attira moltissimi visitatori.

"Per fortuna i lavori sono andati meglio del previsto e possiamo effettuare un primo test già quest'anno". Lo afferma l'assessore ai trasporti Daniel Alfreider. "L'ultimazione dei lavori sarà a marzo, ma la corsia preferenziale sarà accessibile come test pilota già da quest anno. Sono molto contento e soddisfatto dell'impegno di per questo traguardo importante per la Provincia", aggiunge.



