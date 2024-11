Gli Alpini partecipano alla Colletta Alimentare

Come di consueto, anche quest'anno le Truppe Alpine dell'Esercito di stanza in Alto Adige hanno dato il loro contributo alla logistica della Colletta Alimentare. Il Reggimento Logistico di Merano, il 5/o Alpini di Vipiteno e il 2/o Reggimento Trasmissioni Alpino di Bolzano sono scesi in campo al fianco dei volontari mettendo a disposizione dell'iniziativa solidale uomini, donne e automezzi di vario tipo per il trasporto verso i magazzini dei generi alimentari raccolti in numerosi punti di raccolta nella Provincia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA