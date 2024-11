Al Festivalmeteorologia il "Premio Borghi"

E' stato Christian Nardon, con la tesi dal titolo "Effetto della temperature e umidità del suolo sullo sviluppo delle termiche in atmosfera: simulazioni con il modello Wrf per il volo in parapendio", ad aggiudicarsi il "Premio Borghi". Oggi, nell'ambito del Festival della Meteorologia di Rovereto, si è tenuta la cerimonia per l'assegnazione di questo riconoscimento scientifico, istituito dalla Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo sette anni fa con l'intento di onorare la memoria di Sergio Borghi, fondatore e presidente onorario della Fondazione, figura di riferimento nel panorama meteorologico italiano.

Quest'anno il premio era rivolto agli studenti universitari che, tra aprile 2023 e ottobre 2024, hanno conseguito una laurea triennale o magistrale; l'argomento come sempre doveva essere attinente al campo della meteorologia, con un focus particolare sulla comunicazione scientifica: fin dalla sua prima edizione, infatti l'obiettivo è stato sottolineare l'importanza di divulgare contenuti complessi in modo chiaro, coinvolgente e accessibile.

La giuria interna della Fondazione Omd ha valutato i lavori dei giovani, premiando il progetto che ha meglio combinato comprensibilità, creatività e qualità comunicativa. Il primo classificato ha ricevuto un premio di 1.000 euro, a testimonianza dell'impegno della Fondazione nel valorizzare i giovani talenti e promuovere una comunicazione scientifica d'eccellenza.

Al secondo posto si è classificato Andrea Perfetti, che ha conseguito una laurea triennale presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi del titolo: "Tendenze climatiche nelle città italiane: un'indagine basata su indicatori meteo-climatici". Mentre al terzo posto Simone Frattini, laurea triennale presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e titolo della tesi: "Analisi di episodi di maltempo invernale verificatosi in regione Liguria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA