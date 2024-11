Minacce e danneggiamenti, 32enne espulso e scortato in Marocco

La scorsa estate, probabilmente sotto l'effetto di alcolici o di stupefacenti, aveva provocato allarme in via Sassari a Bolzano, minacciando i passanti e rovesciando in strada i cassonetti della spazzatura. Quando sono intervenuti gli agenti della questura di Bolzano, sembrava intenzionato a colpirli con dei sampietrini che teneva in mano e si era calmato solo alla vista del taser. Aveva comuqnue continuato ad inveire contro gli agenti ed a minacciarli e, alla fine, era stato arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Ora, nei confronti dell'uomo, M.B, cittadino marocchino di 32 anni, in regola sul territorio nazionale e con precedenti penali e/o di polizia per reati vari, quali lesioni personali, furto, minaccia, violazione di domicilio e rapina, completato l'iter giudiziario per quell'episodio, il questore, Paolo Sartori, che già gli aveva revocato il permesso di soggiorno, ha emesso un decreto di espulsione già eseguito. M. B. è stato, infatti, trasferito all'aeroporto di Milano Malpensa ed imbarcato su un volo diretto in Marocco con una scorta della polizia di Stato, che lo ha consegnato alle autorità di quel Paese.



