Si giocherà domani sera all'Inalpi Arena, con inizio non prima delle 20,25, la semifinale di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Il nome dell'avversario dell'azzurro si conoscerà solo stasera, dopo la partita tra il norvegese Casper Ruud e il russo Andrei Rublev. L'altra semifinale, tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz, è invece in programma non prima delle 14,30.





