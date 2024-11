Abi, in provincia Bolzano crescita impieghi sopra media italiana

La crescita dei finanziamenti bancari nella provincia autonoma di Bolzano è superiore alla media nazionale. Come ha spiegato Robert Zampieri, Presidente della Commissione Regionale Abi Bolzano, intervenendo all'iniziativa "In viaggio con la Banca d'Italia: cultura finanziaria, persone, Istituzioni" in corso oggi nel capoluogo, se si guarda al lungo periodo, dal 2019 al giugno 2024 si registra una crescita del 9,5%, superiore di 5,7 punti percentuali rispetto al dato del Nord-Est e di ben 6,2 punti rispetto al dato nazionale.

Nel dettaglio settoriale i livelli di credito risultano superiori al periodo pre-pandemico sia per il settore produttivo (+5,3%) sia per le famiglie (+16,7%).

Nei mesi più recenti l'andamento dell'attività bancaria nella provincia autonoma di Bolzano ha risentito dell'incertezza del quadro economico internazionale, della debolezza della domanda interna ed estera e della politica monetaria restrittiva. I criteri di offerta dei prestiti alle imprese sono rimasti stabili. La domanda di finanziamenti per acquisto di abitazioni da parte delle famiglie è rimasta debole, mentre non si sono registrate variazioni significative nella domanda di credito al consumo.

Per Zampieri "il mercato del credito nella provincia di Bolzano, nonostante la contrazione dei finanziamenti bancari al settore privato - dovuta essenzialmente alla diminuzione della domanda di credito - mostra un buono stato di salute caratterizzato da una elevata qualità del credito e dalla crescita della raccolta. L'articolazione territoriale mette poi in evidenza il ruolo importante svolto dalle banche medio piccole".



