Battuta d'arresto la scorsa notte per un trasporto eccezionale sulla statale della val Pusteria a San Candido. Il tir, diretto verso l'Austria, è rimasto bloccato per il manto stradale ghiacciato e non ha potuto procedere il viaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto di strada e poi hanno fatto ripartire il trasporto eccezionale.



