Spolverata di neve nel paese di Jannik Sinner annuncia l'inverno

Spolverata di neve nella notte a Sesto Pusteria, il paese di Jannik Sinner, impegnato in questi giorni agli Atp Finals a Torino. Questa mattina il paesaggio in alta val Pusteria dava un'idea dell'imminente arrivo dell'inverno. Dopo il passaggio della perturbazione, è comunque tornato il sole. Le temperature restano basse, per la felicità degli impiantisti che, già da alcuni giorni, fanno lavorare a regime i cannoni sparaneve in vista dell'avvio della stagione sciistica a fine mese. A Sesto la minima la scorsa notte è stata di meno sei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA