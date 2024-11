Piantedosi, estendere taser per la polizia locale

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha confermato la volontà del Governo di estendere l'utilizzo del taser alle polizie locali, dove richiesto. Il ministro ha risposto a una domanda di un cronista che faceva riferimento alla morte di una persona recentemente in Alto Adige durante un intervento con il taser. Piantedosi ha sottolineato che "il taser è un arma ad impulsi elettrici in sostituzione in certi casi all'arma da fuoco. La sua finalità è quella di ridurre il rischio di lesioni e di letalità e tutte le statistiche ci incoraggiano in tale senso". Il ministro ha ricordato il recente intervento con un' arma da fuoco a Verona e ha ribadito che "spesso basta la sola esposizione del taser per far desistere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA