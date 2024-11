Kompatscher, semplificare utilizzo armi storiche degli Schützen

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno parlato a Bolzano anche dell'utilizzo delle armi storiche degli Schutzen in occasione di adunate transfrontaliere. Come ha spiegato il presidente della provincia di Bolzano, le armi storiche, con le quali vengono sparate le salve, sono una parte integrante della tradizione tirolese, ma l'importazione verso l'Italia per le adunate transfrontaliere è molto complicata. Per questo motivo Kompatscher ha auspicato una semplificazione delle norme vigenti. Durante la conferenza per la sicurezza al Noi Techpark di Bolzano il ministro dell'Interno ha inoltre ribadito l'importanza della polizia locale sul territorio e ha ricordato che il governo ha avviato una riforma per rendere il loro intervento di supporto a favore delle forze di polizia statale ancora più incisivo.



