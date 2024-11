Atp Finals: Sinner scrive 'Grazie Torino' sulla telecamera

Alla fine del match vinto con il russo Daniil Medvedev, Jannik Sinner ha scritto "grazie Torino" sulla telecamera a bordo campo. "Stasera un sorriso ci sta - ha detto a caldo - è stata una bella partita, l'atmosfera è stata bellissima. Per me vuol dire tanto. E' stata una gara difficile.

Ho cercato di giocare tatticamente nella maniera giusta. Il primo obiettivo era di arrivare in semifinale, siamo contenti, poi sabato vedremo come va. Spero di alzare il livello, ma onestamente sono contento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA