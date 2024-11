Al via la manifestazione ' Trento città del Natale'

Da sabato 23 novembre torna "Trento città del Natale", una manifestazione che per oltre un mese porta l'atmosfera delle festività invernali nel capoluogo trentino, con eventi, installazioni e iniziative per tutta la cittadinanza. Oltre al tradizionale Mercatino di Natale, che quest'anno festeggia la trentesima edizione, si prevedono appuntamenti in tutte le principali vie e piazze della città, mentre, attraverso un finanziamento apposito del Comune, è stato elaborato un programma di eventi dedicati agli ospiti delle Rsa, ai pazienti dell'ospedale e ai detenuti del carcere di Trento.

Il Mercatino di Natale verrà inaugurato il prossimo 22 novembre e, fino al 6 gennaio, occuperà piazza Fiera e piazza Mostra con le casette ispirate alla tradizione alpina. Il mercatino farà spazio anche quest'anno alle casette gestite da associazioni ed enti no profit, nell'anno di Trento Capitale europea del volontariato. Il grande presepe è previsto in piazza Santa Maria Maggiore, mentre piazza Dante ospiterà la ruota panoramica e il "Villaggio incantato di Babbo Natale". Si prevede poi un ricco programma di eventi e iniziative, che intreccia arte, storia, musica e scienza, coinvolgendo il Muse e diverse associazioni locali.

"Per Trento il Natale non è solo un periodo dalle grandi potenzialità turistiche. L'amministrazione comunale interpreta questo periodo di festa come un'occasione per rafforzare lo spirito di comunità, per raggiungere anche chi vive una condizione di fragilità. Per questo abbiamo costruito un programma che si rivolge davvero a tutti: ai bambini, che sono i primi protagonisti del Natale, alle famiglie, agli anziani non più autosufficienti, ai piccoli pazienti della nostra pediatria, ai carcerati", ha spiegato la vicesindaca, Elisabetta Bozzarelli.

L'inaugurazione della manifestazione è prevista per sabato 23 novembre, con l'accensione delle luci nelle strade e nelle piazze. Centinaia di candele e lanterne trasformeranno piazza Duomo in uno scenario fiabesco, nel quale si diffonderanno le note degli ottoni dei musicisti dell'Orchestra Haydn.



