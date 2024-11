A Bolzano torna la corsa per dire No alla violenza sulle donne

Anche quest'anno il Comune di Bolzano e la Rete dei servizi contro la violenza sulle donne, in collaborazione con la Uisp, il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato e la Fondazione Museion, organizzano per l'11a volta, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza di genere, la "Corsa per dire NO alla violenza sulle donne". Appuntamento in programma domenica 24 novembre presso il Museion (lato passeggiata) con partenza alle ore 10.30.

All'odierna conferenza stampa in municipio a Bolzano sono state presentate anche le varie iniziative che compongono l'articolato programma de: "Intorno al 25 Novembre" che oltre al Comune coinvolge la Rete dei servizi attivi in questo ambito. Il tema della violenza sulle donne chiama in causa tutti per una risposta corale che non sia solamente formale, ma capace di spingere a diffondere una nuova cultura da contrapporre alla violenza di genere. Una collettività attenta e sensibile, che non si gira dall'altra parte, che non fa finta di niente, ma che aiuta e sostiene la donna nell'allontanamento dalla violenza e che soprattutto esprime una forte condanna verso chi la maltratta. Meno parole, ma più fatti come lo slogan della Corsa 2024: "Talk Less Do More". Nel corso della conferenza stampa sono intervenute anche le responsabili anche della Cooperativa Gea, Centro Antiviolenza di Bolzano e della Casa degli Alloggi Protetti del KFS ODV.

La partecipazione alla corsa non competitiva cronometrata su un percorso di ca. 5 km rivolta agli sportivi ed una camminata aperta a tutta la cittadinanza su un percorso più breve di 3 km è soggetta ad una quota d'iscrizione comprensiva di t-shirt e piccolo ristoro finale. Info e iscrizioni www.uisprenota.com/corsa-antiviolenza. Per chi volesse iscriversi la mattina stessa del 24 novembre, direttamente al Museion a partire dalle ore 8.00 alle 9.30.



