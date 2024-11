Provincia Bolzano sostiene videosorveglianza in negozi

La Provincia in Bolzano in futuro sosterrà economicamente l'installazione di impianti di videosorveglianza in negozi e aziende medio-piccole. Potranno chiedere il contributo imprese turistiche con un fatturato di un milione di euro e tutte le altre con un fatturato di mezzo milione di euro. Il governatore Arno Kompatscher, illustrando la misura presentata dal suo vice Marco Galateo, ha parlato di "un valore aggiunto per l'intera comunità perché la videosorveglianza potrebbe essere utile anche per la sicurezza in luoghi pubblici limitrofi".



