Pestaggio in piazza Verdi, arrestato a Pescara un 18enne

Si sta stringendo il cerchio nei confronti dei membri della spedizione punitiva che, nella serata dello scorso 4 novembre, in Piazza Verdi, hanno massacrato di botte un cittadino marocchino di 41 anni, provocandogli lesioni gravissime in varie parti del corpo, tante e tali da vedersi emettere una prognosi di guarigione di 6 mesi. E' stato arrestato a Monte Silvano, in Provincia di Pescara, J. M. F., 18enne cittadino tunisino con a proprio carico vari precedenti, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Bolzano, in quanto ritenuto anch'egli di aver preso parte attiva al brutale pestaggio scaturito da questioni attinenti allo spaccio di sostanze stupefacenti sulla piazza bolzanina, informa la Questura.

Il giovane, subito dopo i fatti si era dato immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce nel tentativo di trovare rifugio in Provincia di Pescara, probabilmente ospitato da suoi conoscenti. In un primo momento erano stati arrestati tre cittadini tunisini, tuttora in carcere con l'accusa di aver organizzato e posto in essere il brutale agguato nei confronti di due fratelli marocchini, anch'essi conosciuti alle forze di Polizia. Sono tuttora in corso indagini da parte della Procura della Repubblica e della Squadra Mobile di Bolzano al fine di ricostruire del dettaglio tutti i contorni della vicenda e di dare riscontro agli elementi investigativi sinora emersi.





