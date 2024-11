Nasce in Trentino il 'Green Energy Innovation Hub' per startup

È stato firmato l'accordo quadro per la costituzione del "Green Energy Innovation Hub", che si occuperà di valutare attraverso un'apposita commissione tecnica le realtà imprenditoriali più promettenti nell'ambito dell'efficienza energetica, rinnovabili e ciclo idrico integrato, costruendo percorsi di incubazione, integrazione e "scale-up". L'intesa - riporta una nota - avrà la durata di due anni ed è stata possibile grazie alla sinergia tra Siram Veolia e Trentino Sviluppo.

"Attraverso questa iniziativa, in linea con le priorità di innovazione del piano strategico 2024-27 Green Up, confermiamo vicinanza e impegno nella valorizzazione del territorio, a livello economico, ambientale e sociale", afferma Maria Vittoria Pisante, direttore comunicazione di Siram Veolia.

L'Innovation hub sarà gestito da Siram Veolia, società specializzata nell'efficienza energetica, in stretta sinergia con Trentino Sviluppo. Le startup che supereranno il percorso di selezione potranno accedere ad un contributo fino a 50.000 euro per ogni progetto, stanziato dalla stessa azienda gestrice. La sede sarà all'interno del Progetto Manifattura, a Rovereto.

"Nell'ambito dei nostri servizi e programmi di accompagnamento per start up, per esempio Trentino Startup Valley, ci siamo spesso interrogati su come poter dare supporto alle nuove idee ad alto contenuto innovativo non solo nella fase 'early stage', ma anche nel momento dell'accesso al mercato e dello 'scale up'. L'intesa siglata oggi con Siram è un interessante progetto pilota che va in questa direzione", ha affermato il direttore generale di Trentino Sviluppo, Paolo Pretti.



