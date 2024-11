Kompatscher, grande fabbisogno di insegnanti di sostegno

"E' fuori discussione l'alto fabbisogno di insegnanti di sostegno e collaboratori all'integrazione nelle scuole altoatesine, parliamo di sei-settecento posti". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher dopo la seduta della giunta provinciale che ha - ha aggiunto - "preso atto della situazione". Non si è però - ha precisato - parlato già di numeri esatti ma si è deciso di partire subito con un piano pluriennale. Per questo motivo nella legge di bilancio sarà inserito un emendamento in tale senso.

Secondo Kompatscher il fabbisogno nella scuola italiana con circa 400 posti è superiore a quello delle altre scuole in Alto Adige. Il calcolo esatto deve comunque essere ancora fatto dai tecnici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA