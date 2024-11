Kompatscher auspica la valorizzazione della polizia locale

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher auspica una valorizzazione della polizia locale e l'assegnazione di nuovi compiti. Lo ha detto il presidente della provincia autonoma in vista della visita del ministro Matteo Piantedosi giovedì a Bolzano. "La polizia locale in Alto Adige è ben strutturata e potrebbe farsi carico di ulteriori compiti", ha ribadito ricordando che la competenza in materia è della Provincia autonoma.

A Bolzano Piantedosi e Kompatscher firmeranno una convenzione quadro che regolamenta i vari accordi già in essere tra Provincia e Forze dell'ordine, come i corsi di guida veloce per gli agenti al Safety Park, le attività nelle scuole e la suddivisione dei rispettivi costi.



