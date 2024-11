Gira con auto rubata e arnesi da scasso, era già stato espulso

La scorsa primavera era già stato espulso dall'Italia, ma poi ha fatto rientro e l'altra notte è stato fermato da una pattuglia della polizia in via Cesare Battisti a Bolzano a bordo di un'autovettura rubata il giorno prima ad Appiano. Nella vettura sono stati trovati vari arnesi di scasso. A questo punto il questore Paolo Sartori ha ordinato l'immediato allontanamento dal territorio del 48enne. Il connazionale 40enne che era con lui in macchina è stato denunciato e ha sette giorni di tempo per lasciare l'Italia.

"La particolare attenzione che le Pattuglie della Polizia di Stato pongono durante le quotidiane attività di prevenzione consente di individuare e perseguire i soggetti che, con il loro comportamento, pongono in essere attività contrarie alla legge o comunque pericolose per la sicurezza pubblica", ha evidenziato Sartori.



