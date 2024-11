Esercito, indagine interna su illeciti in caserma alpini

L'Esercito ha avviato un'indagine interna sui presunti illeciti avvenuti nel Villaggio Alpino 'Tempesti' di Corvara in Badia. Lo afferma la stessa forza armata in una nota nella quale viene ribadita "la totale fiducia negli organi inquirenti assicurando, come sempre fatto, la massima collaborazione all'autorità giudiziaria". Secondo quanto riportato da Repubblica, la procura di Bolzano avrebbe aperto un fascicolo su alcuni episodi avvenuti all'interno della caserma da parte di un maresciallo nei confronti dei suoi sottoposti.

Dalle offese alle minacce fino all'impiego dei militari per lavori da manovali.



