Diciottenne arrestato dopo una rapina a Bressanone

I Carabinieri di Bressanone sono intervenuti l'altro giorno per arrestare un giovane di 18 anni di Brunico, già noto alle forze dell'ordine, responsabile di una violenta aggressione e rapina avvenuta nella zona vicina al parcheggio "Club Max", in via Laghetto.

L'episodio si è verificato intorno alle ore 4.30, quando l'arrestato ha aggredito un ragazzo, sottraendogli una catenina dal collo e colpendolo con un pugno, per poi darsi a una fuga precipitosa. Immediatamente allertati, i militari hanno dato avvio a un'azione di ricerca accurata e coordinata, basata su una descrizione precisa e dettagliata dell'aggressore ottenuta sul posto. I Carabinieri sono così riusciti a intercettare e bloccare il giovane a breve distanza. La vittima ha riportato contusioni ed escoriazioni al collo. L'arrestato, dopo tutte le formalità, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano, dove è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per le ulteriori fasi procedurali.



