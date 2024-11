Investì e uccise 7 pedoni, pena ridotta a 5 anni e 10 mesi

E' stata ridotta a 5 anni e 10 mesi la condanna a carico di Stefan Lechner, il 31enne di Chienes che investì con la sua auto un gruppo di giovani che stavano attraversando la strada. Sette di loro morirono. Erano tutti turisti tedeschi di età compresa tra i 20 ed i 23 anni.

L'incidente avvenne a Lutago in Valle Aurina nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020. Lechner era al volante della sua Audi Tt con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. In primo grado, lo scorso marzo, Lechner era stato condannato a una pena di 7 anni per omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi e guida in stato di ebbrezza. Allora il pm Axel Bisignano aveva chiesto una condanna a 10 anni, ma il giudice Ivan Perathoner riconobbe un'attenuante a Lechner: i pedoni si trovavano in vari punti della carreggiata e questo avrebbe "verosimilmente contribuito alla gravità delle conseguenze sotto il profilo dell'entità delle vittime".

Ora la difesa ha rinunciato a presentare ricorso ed ha così ottenuto uno sconto di pena. La riforma Cartabia prevede infatti uno sconto di pena in caso di mancata proposizione dell'appello.

La condanna, a 5 anni e 10 mesi, è inoltre definitiva.



