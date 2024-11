I 'fedeli' del mercatino di Bolzano in coda sull'Arginale

Code e incolonnamenti sono profondamente democratiche perché colpiscono allo stesso modo le auto di lusso e le utilitarie Euro 3. Colpiscono allo stesso modo anche fanti e santi, come documenta una foto scattata in Arginale. La bolzanina Mohane Volcan ha infatti immortalato i 'fedeli', le statue lignee gardenesi che ogni anno durante il Mercatino di Natale indicano la strada verso il Duomo, in paziente attesa su un camion fermo per il traffico intasato nei pressi di ponte Roma. Con l'inevitabile ritardo sono comunque poi arrivate a destinazione in piazza Walther.



